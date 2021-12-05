Ankara’da tencere – tavalı zam protestosu! “AKP mezara halk iktidara!”





Halkevleri üyeleri “zamları ve yoksulluğu” Ankara’da protesto ederek, ödenmeyen faturalarını boş tencereye attı. Tencere ve tavaların çalındığı eylemde konuşan kadın işçi, “İşte telefonum burada. Hangisi bana ‘Faturanı göster’ diyor. Faturalarımız burada. Hangisi ‘Borçlarınızı, ödenmeyen borç senetlerinizi gösterin’ diyor. Şimdi sorarlar. Üzerimde mont var. Dört neslin montudur bu. Ablamdan kız kardeşime, ondan bana geçen dört neslin montu” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #zam #akp #geçimderdi #yoksulluk #halkevleri #ankara #faturalar #ekonomi #yurttaştv