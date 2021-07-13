Ankara’da ücretsiz SMA testine 1500 çift başvuruda bulundu

Ankara’da Başkent Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 21 Nisan tarihinde yaptığı duyurunun ardından “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden bugüne kadar bin 500’ün üzerinde yeni evlenecek çift başvuruda bulunduğu, 800’e yakın test yapıldığı kaydedildi.

35 BİN ÇİFTİN EVLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ

Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yaptırmaları için tanıtım kampanyası başlattıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu:

– Başkent Üniversitesi’nde yapılan teste genç çiftlerin ilgisi yoğun olmaya başladı. 2021 yılında Ankara’da 35 bin çiftimizin evleneceğini öngörüyoruz. Başlattığımız tanıtım kampanyası kapsamında Nüfus Müdürlüklerine, Evlendirme Dairelerine tanıtıcı broşürler dağıtacağız. Evlenecek her çiftin hem bilgi edinmelerini hem de Büyükşehir Belediyesine nasıl başvuracaklarını öğrenmelerini sağlayacağız.

SONUÇLAR 21 GÜNDE ÇIKIYOR

Yeni evlenecek çiftlerin SMA testi konusunda duyarlı olmalarını ve test yaptırmalarının önemini vurgulayan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin de şu bilgileri paylaştı:

– Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda çocuğun da hasta olma olasılığı çok yüksek oluyor. Hastalığın tedavisi çok güç ve maliyetli. Bu nedenle önleyici bir yaklaşım olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında gerçekleştirilen bir protokolle yeni evlenecek çiftlere istemeleri halinde SMA testi yapıyoruz. Anne ve babanın taşıyıcı olması durumunda doğacak çocuk açısından kaygılanmamak adına bu testi önemli buluyoruz. Ülkemizde hastalığın rastlanma olasılığı oldukça yüksek. Bu toplum sağlığı projesine umarım çiftler başvururlar. İsteğe bağlı olduğu için yeni çiftlere bu testi yaptırmalarını öneriyoruz. Polikliniğimize başvuran çiftlerin girişlerini yaptıktan sonra 21 iş gününde sonuçlarını çıkararak veriyoruz.