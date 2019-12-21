Ankara’da Uğur Dündar coşkusu

Uğur Dündar, gazeteci Gökmen Ulu’nun kaleme aldığı ‘Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar’ kitabının imza gününe katıldı.

Ankara’da D&R Kitabevi’nin Tunalı Şubesi’nde gerçekleştirilen imza günü etkinliğine büyük ilgi vardı.

Uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler Uğur Dündar’a imza attırıp fotoğraf çektirdi.

İmza gününe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Gazetecilik hayatı başarılar ile dolu olan, meslekte pek çok ismi yetiştirmiş ve yaptığı haberler ile efsaneleşmiş gazeteci Uğur Dündar’ın hayatını yine meslektaşı olan gazeteci Gökmen Ulu kaleme aldı.

İmza gününe katılan İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüloğlu, Dündar’ı derneklerinin doğal üyesi saydıklarını belirterek dernek rozetini taktı.