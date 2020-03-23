Ankara’da üzücü olay… 75 yaşında, aracın altında kaldı

Ankara Altındağ’da yaşından dolayı hakkında sokağa çıkma yasağı bulunan Hüseyin Atik (75), ilçenin en kalabalık caddelerinden birinde gezmeye çıktı. Yürüyüş yaparken karşıdan karşıya geçmek isteyen Atik, yaya geçidinden geçmek isterken beton mikserinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS UYARMIŞ

Öte yandan, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Hüseyin Atik’in, sabah saatlerinde olayın olduğu yerde ekipler tarafından, ’65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı’ olduğu hatırlatılarak, uyarıldığı öğrenildi. (İHA)

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı. Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi.

18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi. 19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.