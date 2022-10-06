Ankara’da yangın sırasında patlama: 5 kişi yaralandı

Ankara’da bir döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı. Yangın söndürülürken, vücutlarındaki yanıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Siteler’deki Dizboyu sokakta bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İş yerinde çalışan 1 kişi yangında yaralanırken, mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olan işçi, arkadaşları tarafından iş yerinden uzaklaştırıldı.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Atölyeye giren 4 itfaiye eri bu sırada meydana gelen patlamada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve vücutlarında hafif yanıklar olan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Atölyede zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın ise itfaiye erlerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Atölye çalışanlarından Fuat Caşka, “Atölyede çalışırken acı bir duman hissettik. Bu sırada merdivenden düşen bir arkadaşımızın vücudunda yanıklar olduğunu gördük. Yaralarına ve yanıklarına baktık. Çevredekiler ambulansı aradı. Hemen itfaiye ve sağlık ekipleri de geldi. 3 itfaiye eri binaya girdi, o esnada patlama oldu. İtfaiyeci arkadaşlar dumanların içinden dışarı çıktı. Soğutma çalışmaları yapıldı. Burası döşeme atölyesiydi” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada ise “Siteler’de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden Ankara İtfaiyesi’nden 4 mesai arkadaşımız olay yerinde gerçekleşen patlama sonucunda yaralanmıştır. Personellerimizin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri sürmektedir. Mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)