Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ve hafta sonuna kadar -4 derecelere kadar gerilemesinin beklendiği Ankara’da yoğun kar yağışı başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızda yoğun kar yağışı an itibarıyla başladı. Gece 01.00’e kadar devam etmesi beklenen yağışın olumsuz etkilerine karşı sahada, teyakkuzdayız” açıklamasında bulundu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) edinilen bilgiye göre Ankara’da kar yağışı salı gününe kadar ara ara devam edecek.

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceğini bildirdi.