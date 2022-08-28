Ankara’da Zafer Bayramı coşkusu sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında konser programlarını sürdürüyor. Koray Avcı, Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri programı kapsamında ise Güdül’de Gülşen Kutlu hayranlarıyla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi hem 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen “Zafer Haftası Etkinlikleri” hem de her hafta merkez ve çevre ilçelerde düzenlediği “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” programları kapsamında Başkenti coşkulu konserlerin adresi haline getiriyor.

Daha önce Zeynep Bastık’ın “Zafer Haftası Etkinlikleri” kapsamında sahne aldığı konserler kapsamında ABB, dün de Koray Avcı’yı Gençlik Parkı’nda düzenlenen programla hayranlarıyla buluşturdu.

GENÇLİK PARKI DOLDU TAŞTI

Binlerce Başkentlinin akın ettiği Gençlik Parkı’nda yeniden konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Koray Avcı, “Ankara’da memleketimde insanlarla birlikte şarkı söylemek de benim için büyük bir sevinç… Sanatçı arkadaşlarımızı Ankaralılarla buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş‘a teşekkür ederim. Bu etkinlikler devam etsin” dedi.

GÜDÜL’DE YAZ ŞENLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

“Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” kapsamında her hafta merkez ve çevre ilçelerde düzenlenen panayır ve konserlerin bu haftaki adresi Güdül’dü.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği etkinlerle kapsamında çocuklar için panayır kurulurken, sevilen sanatçı Gülşen Kutlu da söylediği türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Güdül’de olmaktan ve konser vermekten memnun olduğunu söyleyen Kutlu, “Yaz Şenlikleri kapsamında Güdül’deyiz. Emek veren herkese ve Güdül’e davet ettiği için Mansur Başkana da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KONSERLER DEVAM EDECEK

Başkentte “Zafer Haftası Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek konserler şöyle:

-28 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Melike Şahin’ konseri Vedat Dalokay Parkı

-29 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Kuvayı Milliye Destanı Kent Orkestrası Rock Oratoryo Konseri’ Vedat Dalokay Parkı

-30 Ağustos 2022 saat 20.00 ‘Athena’ konseri Gençlik Parkı

Tüm hızıyla merkez ve çevre ilçelerde düzenlenmeye devam edecek olan “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri”nin ise programı şöyle:

2.09.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

POLATLI ÇAMLICA CADDESİ İLE BAKIR SOKAĞIN BİRLEŞTİĞİ KÖŞE DEDEKORKUT MAHALLE KONAĞI ÖNÜ

3.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER (SONER SARIKABADAYI )

POLATLI ÇAMLICA CADDESİ İLE BAKIR SOKAĞIN BİRLEŞTİĞİ KÖŞE DEDEKORKUT MAHALLE KONAĞI ÖNÜ

3.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ECE SEÇKİN

GENÇLİK PARKI

9.09.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

HAYMANA CİMCİME MEYDANI

10.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( ZARA)

HAYMANA CİMCİME MEYDANI

10.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( FETTAHCAN )

GENÇLİK PARKI

16.09.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

ÇAMLIDERE CUMHURİYET CAD.

17.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( ANKARALI YASİN)

ÇAMLIDERE CUMHURİYET CAD.

17.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( SELDA BAĞCAN)

MAMAK 3. BÖLGE

21.09.2022 ÇARŞAMBA

PANAYIR + KONSER (MADRİGAL)

ÇANKAYA – ANITPARK

23.09.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

KALECİK BELEDİYESİ MEŞRAN TESİSLERİ ÖNÜ HALİT CEVRİ ASLANGİL MAH. 1 SOK. ÜZERİ

24.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( Nurullah AKÇAYIR

KALECİK BELEDİYESİ MEŞRAN TESİSLERİ ÖNÜ HALİT CEVRİ ASLANGİL MAH. 1 SOK. ÜZERİ

24.09.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( FUAT SAKA )

BATIKENT VEDAT DALOKAY PARKI

30.09.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

ELMADAĞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ÖNÜ

1.10.2022- CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( DERYA BEDAVACI )

ELMADAĞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ÖNÜ

1.10.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( YAŞAR)

ÜMİTKÖY ARCADİUM OTOPARKI

7.10.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

NALLIHAN CUMHURİYET MEYDANI

8.10.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( OĞUZ AKSAÇ)

NALLIHAN CUMHURİYET MEYDANI

8.10.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( HÜSEYİN KÂĞIT )

SİNCAN HARİKALAR DİYARI

14.10.2022 – CUMA

PANAYIR + KENT ORKESTRASI

KAHRAMANKAZAN SALI PAZARI YERİ

15.10.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( MUSTAFA ÖZARSLAN)

KAHRAMANKAZAN SALI PAZARI YERİ

15.10.2022 – CUMARTESİ

PANAYIR + KONSER ( GRUP YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ )

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