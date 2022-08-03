Ankara’daki cemevi saldırılarıyla ilgili yeni gelişme

Ankara’da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi.

Ankara’da geçtiğimiz cumartesi günü cemevlerine yapılan saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli savcılığa sevk edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün yaptığı açıklamada cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili, “Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa, buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatları ile ilgili bazı örgüt bağlantıları da var” açıklamasını yapmıştı.

45 DAKİKADA 3 SALDIRI

Ankara’da geçtiğimiz cumartesi günü 45 dakika içinde 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. Aracıyla Eskişehir’e kaçmak isteyen saldırgan Ahmet Ozan K, Ankara’ya 70 kilometre uzaklıkta yolda yakalanmıştı.

İzmir’de yaşayan ailesinin, saldırgan Ahmet Ozan K. ile ilgili polise giderek ‘kayıp’ başvurusunda bulunduğu da ortaya çıkmıştı. (İHA)

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