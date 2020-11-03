Ankara'daki DEAŞ soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) – Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i kadın 8'i, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınmıştı. Çatışma bölgelerinde bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde aktif faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.

Yabancı uyruklu zanlılardan M.B.H.A'nın terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin ise örgüt içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı bildirilmişti.