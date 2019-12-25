Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP PM üyesi Prof.Dr. Gaye Usluer, Ankara’daki Mansur Yavaş-Sinan Aygün polemiğinin perde arkasını açıklıyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Anasayfa Alaturka Online Ankara’daki Yavaş-Aygün polemiğinin perde arkası – Kulis (25 Aralık 2019)