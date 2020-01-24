Ankara’dan Elazığ’a destek ekipleri gönderildi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ’a gönderildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ’a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum” dedi. DHA

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