Ankara’dan gelen ekipler Hatay Havalimanı’nda çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2000 personel ve 410 hizmet aracıyla deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor.

Belediye ekipleri, hem arama kurtarma hem de hafriyat çalışmalarına destek oluyor. Ankara İtfaiyesi’nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 1941 personeli ve 410 aracı deprem bölgesinde çalışmalara başladı.

“HATAY HAVALİMANI’NDA HAFRİYAT ÇALIŞMASI”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, depremden zarar gören Hatay Havalimanı’ndaki hafriyat atıklarını temizliyor.

Deprem bölgelerine giden ekiplerin katıldığı çalışmalarla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bilgi veren Yavaş, “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” dedi.

455 BİN 632 EKMEK GÖNDERİLDİ

Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Mobil Ekmek Fırını da Hatay ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedelere ekmek üretimine başladı. Halk Ekmek Fabrikası’ndan iki gün içinde deprem bölgesine 455 bin 632 adet ekmek gönderildi.

SAĞLIK PERSONELİ DEPREM BÖLGESİNDE

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Danışma Merkezi personeli de psiko-sosyal destek verilmesi amacıyla Hatay’da çalışmalara başladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ise; 3 ambulans, 2 doktor, 12 sağlık personeli, ilaç, tıbbi ve sarf malzemesinden oluşan sağlık ekibini afet bölgesine gönderildi.