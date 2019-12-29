Ankaragücü 2 – Denizlispor 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)

10. dakikada Yukatel Denizlispor’da Barrow’un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow’a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Sedat Ağçay’ın sağdan ortasında, Faty’nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru’nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill’in vuruşunda top auta gitti.

45+1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2’ye çıkardı. Zeki Yavru’nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Pinto’nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kitsiou’nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione’nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou’nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill’in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione’nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Pazdan’ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega’nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

84. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Maçın ardından

– Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

“Kazanamıyorsan, kaybetmemek çok önemli”

– “Oyuncularımın özellikle 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum”

Süper Lig’in 17. haftasında deplasmada 2-0 öne geçtiği maçta MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Mehmet Özdilek, uzun süre 10 kişi oynadılarını belirterek, “Kazanamıyorsan, kaybetmemek çok önemli.” dedi.

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

“Ankaragücü’nün kazanma odaklı oynayacağını biliyorduk.” diyen Özdilek, şöyle devam etti:

“Oyuna başlarken tabii 10 kişi kalacağımızı tahmin etmiyorduk. Ortalama 80 dakika 10 kişi oynadık. Rakip duran toplarda zafiyeti olan takım. Bununla ilgili de çalışmamız olmuştu. İlk yarı duran toptan iki çok güzel gol bulduk. İkinci yarı rakip son şansını daha pozitif kullanma adına baskı uygulayacaktı. 10-9 oyun kolay değil. Zeki Yavru’yu aslında devre arası çıkaracaktım. Hastaydı, 15 dakika daha oyunda tutmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü elimizde oyuncu yok. Olcay Şahan ilk defa sol bek oynadı. Devşirme oyuncuların yer aldığı bir kadroyla buraya geldik.”

Özdilek, skor üstünlüğünü koruyamamalarıyla ilgili “2-0’dan 2-2 sıkıntılı bir skor gibi gözüküyor ama oyunun başından itibaren düşündüğümüzde aslında kazanamıyorsan, kaybetmemek çok önemli. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik. En azından bu maçta bunu telafi etmek istiyorduk. İkinci yarı 2-1’den sonra Rodallega’nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda fişi çekebilirdik. Golü atsa belki bugün 3 puanla ayrılacaktık. Ama oyuncularımın özellikle 80 dakika 10 kişi ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnunum. Ligin ikinci yarısına güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hakem Arda Kardeşler’in iyi bir maç yönettiğini dile getiren Özdillek, “Hakem verdiği kırmızı kartta haklıydı. Oyuncumuz daha dikkatli olmalıydı.” diye konuştu.

Maçın ardından

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan

“Kazanmamız lazımdı. Puanımızı 14 yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı”

– “İnşallah transfer yasağını kaldırır ve ikinci yarı bambaşka bir Ankaragücü izletiriz”

Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, “Kazanmamız lazımdı. Puanımızı 14 yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı.” dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken karşılaşmadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yukatel Denizlispor’dan Barrow’un 10. dakikada kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Kaplan, “Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kulübede maçı kazandık hesapları yapıyorduk. Hemen 4-4-2’ye dönerek Hector’u öne çıkardık. Ancak Hector bugün istediğimiz gibi değildi.” diye konuştu.

Maç toplantısında oyuncularını duran toplarda dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardığını aktaran Kaplan, “Özellikle isim verdik, verdiğimiz isimler de gol attı. Üzgünüm. Gol yemeden dahi devreye girsek kazanacağımız maçta ilk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, baskı kurduk. İki gol bulduk, goller de kaçırdık ama bir türlü üçüncü golü bulamadık. Kazanmamız lazımdı. Puanımızı 14 yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı.” ifadelerini kullandı.

Kaplan, oyuna ikinci yarı giren ve 2 gol atan Oscar Scarione’nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle devam etti:

“Bugün Oscar’ı kazandık, hem 2 gol attı hem de iyi oynadı. Diğer taraftan vasat oynayan arkadaşlarımız da vardı. Transfer yasağını kaldırıp özellikle üçüncü bölgeye takviyeler yapmamız lazım. Bunun için de başkanımız gece gündüz çalışıyor. İnşallah transfer yasağını kaldırır ve ikinci yarı bambaşka bir Ankaragücü izletiriz. Son üç haftada 6 gol attık, 6 gol yedik. Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Yediğimiz 6 golün tamamı duran toplardan. Bu maçın ikinci yarısındaki oyun bizi mutlu etti. Geriden gelerek puan aldık. Sonuçta her puan değerlidir ama kazanmamız gerekiyordu.”

MKE Ankaragücü’ne beraberliği getiren golleri atan Scarione’nin maça neden yedek başladığıyla ilgili soruya Kaplan, “Oscar, biz geldiğimizde sakattı. Sezon başından beri sakatlığı vardı. Son 3 hafta antrenmanların tamamına çıktı. Bu maçtan önce kendisiyle konuştuk, ona ihtiyacımız olduğunu söyledik. Fizik gücünün tam yeterli olmadığını, 20-25 dakika oynayabileceğini belirtti. Biz de onu öyle değerlendirdik. Bizim en büyük kazancımız bugün Oscar oldu. Onu kazandığımız için mutluyuz.” yanıtını verdi.

– “Hiç kimse Ankaragücü’nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın”

Kaplan, sarı-lacivertli oyuncuların ödemelerinin yapıldığını vurgulayarak, “Hiçbir oyuncumuzun gitmeyeceğini biliyoruz. Buradan ancak benim istemediğim oyuncular gidecek. Bununla ilgili bir dizi kararlar alacağız. Özellikle Orgill ve rakiplerimiz için söylüyorum; buradan hiçbir oyuncumuz gitmeyecek. Bunun en başında Orgill geliyor. Orgill buradan gideceğini zannediyor ama kesinlikle Ankaragücü’nde kalacak. Hiç kimse Ankaragücü’nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın.” şeklinde görüş belirtti.

“Ankaragücü büyük bir camia. Hiç kimse Ankaragücü’nün üstünde değil.” diyen Kaplan, “Takım disiplinine uymayan arkadaşların burada olması doğru değil. 1-2 arkadaşla yollarımızı ayırmak istiyoruz. Transfer yasağını kaldırmak için yönetim çok uğraşıyor. Transfer listemiz var. 6-7 oyuncu almamız lazım. Başkanımızla da bunları paylaştık.” ifadelerini kullandı.