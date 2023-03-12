Ankaragücü-Alanyaspor (11’ler belli oldu)

Süper Lig’de 3 maçtır kaybeden ve 22 puanla 17. sırada bulunan Ankaragücü’nün konuğu Alanyaspor. Sedat Ağçay yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Art arda 3 mağlubiyet sonrası Ersun Yanal’la çıktığı ilk maçta Başakşehir’i devirerek moral depolayan Akdeniz ekibi, 11. basamakta bulunuyor. 28 puanı bulunan Alanyaspor deplasmanda seri yakalamayı amaçlıyor.
Ankaragücü-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak Ankaragücü-Alanyaspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Ali Şansalan’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Alanyaspor 11’ler:
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan Ali Kaldırım, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Milson, Emre Kılınç, Ali Sowe
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.