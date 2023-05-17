Ankaragücü, Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. 2 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, 35 puanla 14. sırada. Karagümrük galibiyetinin ardından evinde Beşiktaş’a kaybeden Akdeniz temsilcisi ise 36 puanla 13. basamakta. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Ankaragücü-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Ankaragücü-Antalyaspor maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

47. kez rakip olacaklar

Antalyaspor ile Ankaragücü toplamda 47. kez rakip olacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 46 maçta Antalyaspor 14 galibiyet, 15 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Ankara’daki maçlarda iki ekip arasında oynanan maçlarda galibiyet sayıları eşit. Antalyaspor, Ankara’da 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Antalyaspor ile başkent temsilcisi arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.