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18 Nisan 2023
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan sert açıklamalar: Lehimize olan sonuç aleyhimize çevrilmiştir

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe ile oynadıkların maçın hakem kararlarıyla ilgili sert açıklama yaptı.

Başkan Koca düzenlediği basın toplantısında; “Kollanarak gelen şampiyonluk büyüklük değildir. Büyüklük, davranışların her birinde sorumlu olmaktır. Futbolda çatışmayı bitirin. Kurallara sadık kalın” dedi.

“AHLAKİ DEĞERLER HİÇE SAYILMAKTADIR”

Üç büyüklerin dışındaki kulüplere çağrı yapan Koca, “Yönetim kurulumuzla beraber Fenerbahçe maçında yaşanan skandal yönetim, gasp edilen puanlar ve futbol ortamının güvensizliğini, yönetici davranışlarını istişare ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımı dışındaki tüm takımların uğradığı haksızlık olarak bu toplantı kararını aldık.

Türk futbolu devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içinde ve dışında yapılan etik dışı hareket zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Biz dürüstçe, adalet içinde ve tarafsızca yarışırız” ifadelerini kullandı.

“GALİBİYETİMİZİ ENGELLEDİLER”

Fenerbahçe maçında haklarının yenildiğini belirten Faruk Koca, “Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiş ve lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir. Bu engeller bizim cesaretimizi arttırmaktadır. Hakem motivasyonunu etkileyen ve sahada oyuncumuzun davranışlarına yönelik kural dışı davranışlar yönetici profesyonelliğinden uzaktır.

Bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir. Hakem raporlarının açıklanması önemlidir. Temsilci raporlarının açıklanması önemlidir. Ancak, TFF Tahkim Kurulu, PFDK’nin vereceği cezaları bir hafta sonra kaldırmamalıdır.” açıklamasını yaptı.

Başkan Koca sözlerine şöyle devam etti; “Fenerbahçe – Adana Demirspor maçında 13. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı. 10. haftada Giresunspor – Beşiktaş maçında iptal edilen Giresunspor’un golü. 16. haftada Galatasaray – Sivasspor maçında iptal edilen Sivasspor’un golü. 25. haftada Galatasaray – Kasımpaşa maçında Torreira’ya verilmeyen kırmızı kart. 28. haftada Giresunspor – Beşiktaş mücadelesinde rakibine yumruk atan kırmızı kart. Mağdur olan kulüplerimizin onlarca yaşadığı haksız uygulama var.”

ERDEN TİMUR’A TEPKİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’a da tepki gösterdi.

“Galatasaray yöneticisi ‘Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız.’ diyor. Biz bakıyoruz, Galatasaray lehine verilen bir sürü haksız karar var. Elinizdeki her leyi açıklamanız gerekiyor. Açıklamazsanız futbolun önündeki engelsiniz. Açıklayarak futbolun önünden çekilmelisiniz.

Tüm kulüpler ve federasyonlara sesleniyorum. Birbirinizi yanıltmak, yıldırmak için yaptığınız etik dışı davranışlara son verin. Kalan maçların değerli kılınması için kenara çekilin. Hakemlerimiz de tüm baskılara ve tehditlere dirençli dursun. Mesleğinizin itibarını koruyun. Yarın ailelerinizin yüzüne bakacaksınız.”

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