Ankaragücü Denizlispor maçında uzatmada gelen üç puan

Zirve mücadelesi veren Ankaragücü, sahasında oynadığı maçta düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor’u uzatmada bulduğu golle mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Altaş Denizlispor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçı Ankaragücü, uzatma dakikalarında gelen golle kazanmayı başardı.

Ligde zirve yarışı veren Ankaragücü ile düşme hattından uzaklaşmak isteyen Denizlispor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Ankaragücü, 58. dakikada Ali Kaan Güneren ile öne geçti. Denizlispor bu gole 69. dakikada Oğuz Yılmaz ile yanıt verdi.

Maçta uzatmalar oynanırken Ankaragücü’nü galibiyete taşıyan gol geldi. 90+2. dakikada sahneye çıkan Yusuf Abdioğlu, ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca mücadele 2-1 Ankaragücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.

Böylece ligde üst üste 5. maçında da galibiyetle ayrılan Ankaragücü, puanını 45 yaptı ve lider Ümraniyespor’u yakaladı. Denizlispor ise 19 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5′ Ankaragücü ceza sahası yayının önünde Derdiyok’un kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. Geri dönen topa vuran Çetin’in şutu yan ağlarda kaldı

Ankaragücü ceza sahası yayının önünde Derdiyok’un kullandığı serbest vuruş barajdan geri döndü. Geri dönen topa vuran Çetin’in şutu yan ağlarda kaldı 22′ Ankaragücü’nün kullandığı köşe vuruşu sonrasında Denizlispor kontra atak fırsatı buldu. İlhan Depe rakip ceza sahasına gönderilen topa hareketlenerek ilerde Ankaragücü savunmasını boş yakaladı. Kalesinden ayrılan Akın’ı geçen Depe, ceza sahası içinde Güreler’in müdahalesine yakalandı ve top dışarı gitti.

Ankaragücü’nün kullandığı köşe vuruşu sonrasında Denizlispor kontra atak fırsatı buldu. İlhan Depe rakip ceza sahasına gönderilen topa hareketlenerek ilerde Ankaragücü savunmasını boş yakaladı. Kalesinden ayrılan Akın’ı geçen Depe, ceza sahası içinde Güreler’in müdahalesine yakalandı ve top dışarı gitti. GOL! 58′ Ankaragücü’nde köşe vuruşunu Şahverdi’nin ortası Güneren ile buluştu. Güneren’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Denizlispor savunması çizgi üzerinden çıkarttı. Ceza sahası dışında savunmadan dönen topu Ariyibi topu tekrar Güneren’le buluşturdu. Ceza sahası içinden yaptığı şutta Güneren meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL! 69′ Çeçenoğlu’nun ceza sahasından Ankaragücü savunmasının arkasına açtığı ortaya kafa ile karşılık veren Yılmaz topu filelere gönderdi. 1-1

GOL! 90+2′ Köşe vuruşu kazanan Ankaragücü’nde topun başına Acar geçti. Ceza sahasının içene açtığı ortaya yükselen Osmanoğlu topu arka direğe gönderdi. Yerden seken topa kafa ile vuran Abdioğlu meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 2-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Baran Eraslan, Sezgin Çınar, Ahmet Ecevit

Ankaragücü: Akın Alkan, Yasin Güreler, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Abdullah Durak (Alperen Babacan dk. 90), Ariyibi, Şahverdi Çetin (Hasan Hüseyin Acar dk. 75), Ali Kaan Güneren (İshak Çakmak dk. 63), Cem Ekinci (Bartolomeu dk. 63), Eren Derdiyok

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Muhammed Yasir Karabay, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arda Kumru

Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Gökhan Süzen, Schwechlen, Oğuz Yılmaz, Emre Sağlık (Bünyamin Balat dk 74), Muhammed Gönülaçar (Djedje dk. 66), Darri, Özer Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, İlhan Depe (Muhammet Özkal dk. 90), Ömer Şişmanoğlu

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Asım Hamzaçebi, Bekir Türaç Böke, Erdal Akdarı, Burak Gümüştaş, Muhammed Eren Kırkyolcu

Teknik Sorumlu: Fatih Teke

Goller: Ali Kaan Güneren (dk. 58), Yusuf Abdioğlu (dk. 90+2) (Ankaragücü), Oğuz Yılmaz (dk. 68) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: İlhan Depe, Mustafa Çeçenoğlu, Abdulkadir Sünger, Schwechlen (Denizlispor)