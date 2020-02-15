Ankaragücü Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Yarıştan kopmamak için çok önemli!

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Ankaragücü’nde Korcan Çelikay kadroda yer alamayacak, Fenerbahçe’de ise sakatlıkları süren Sadık ve Garry Rodrigues takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 22. hafta Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat günü saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Stelios, Saba, Daniel, Rodrigues, İlhan, Scarione, Orgill

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç