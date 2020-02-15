Ankaragücü Fenerbahçe özet! F.Bahçe’ye zirve takibinde Ankaragücü engeli (MAÇ ÖZETİ)

MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Ankaragücü güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başararak kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta golleri; 13’te Saba Lobjanidze attı, skor 1-0 oldu. 75’te Gerson Rodrigues attı. Dakikalar 90+5’i gösterdiğinde Serdar Aziz’in golü ile Fenerbahçe farkı bire indirdi ancak yeterli olmadı. İşte Ankaragücü Fenerbahçe maçı özeti…

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE ÖZET

FENERBAHÇE’DE ŞAŞKINA ÇEVİREN İSTATİSTİK

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Fenerbahçe, maçın hemen başında kalesinde gördüğü golle büyük şok yaşadı.

Fenerbahçe’nin rakip kalede gol aradığı sırada Ankaragücü kontra atakla 13. dakikada golü bulurken, Saba Lobzhanidze Ankara temsilcisini 1-0 öne geçiren isim oldu.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe’nin savunma konusundaki eksikliğini ortaya çıkaran bir istatistiği de gözler önüne serdi.

Opta’nın verilerine göre; Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de oynadığı 22 maçın 17’sinde gol yedi, bu karşılaşmaların 12’sinde kalesine gelen ilk top gol oldu.

Öte yandan Ankaragücü sezonun ikinci yarısında ilk kez, geride kalan 22 haftada ise 7 maç sonunda ilk kez ilk yarıda bir takıma karşı gol attı.