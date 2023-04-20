Ankaragücü, Süper Lig’in 30. haftasında Giresunspor’u konuk edecek. İstanbulspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe deplasmanından 2-1 mağlup dönen Başkent ekibi, 28 puanda. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Tolunay Kafkas’ın ekibi, saha avantajını kullanıp kritik maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. 11 maçlık galibiyet hasretine Sivasspor karşısında son veren Çotanaklar’ın 27 puanı bulunuyor. Hakan Keleş yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, zorlu deplasmanda seri peşinde olacak.
Ankaragücü-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 17.00’de başlayacak Ankaragücü-Giresunspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Giresunspor 11’ler:
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Ali Sowe
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Görkem, Arias, Faruk Can, Campuzano, Mejia, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic