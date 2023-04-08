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7 Nisan 2023
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Ankaragücü-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Alaturka Online
Alaturka Online

Kupada Trabzonspor’u eleyerek yarı finale yükselen ve moral depolayan Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Başkent ekibi, 28. haftada İstanbulspor’u konuk edecek. 2 maçtır kaybeden ve 25 puanla 15. sırada bulunan Sarı Lacivertliler, taraftarı önünde kazanıp nefes almak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor, 24 puanla 17. basamakta. Rakibi gibi 2 maçtır 3 puana hasret kalan Sarı Siyahlılar, zorlu deplasmanda kazanıp ateş hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Ankaragücü-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Ankaragücü-İstanbulspor maçı beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Mustafa Kürşad Filiz’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-İstanbulspor muhtemel 11’ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Beridze, Sowe

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Duhan, Ba, Loshaj, Muammer, Ethemi, Lokilo, Eze

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