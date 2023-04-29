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29 Nisan 2023
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Ankaragücü-Kasımpaşa (CANLI)

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Ankaragücü, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Giresunspor galibiyeti sonrası Hatayspor’dan hükmen 3 puan alan Başkent ekibi, 12. sırada. 34 puanı bulunan Tolunay Kafkas’ın öğrencileri, evinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Trabzonspor galibiyeti sonrası düşüşe geçen ve son 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan Paşa, 33 puanla 14. basamakta. Ateş hattından kurtulmak isteyen Kemal Özdeş’in ekibi, zorlu deplasmanda kötü gidişatını durdurmanın peşinde.

Ankaragücü 0-0 Kasımpaşa (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

Ankaragücü-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da başlayan Ankaragücü-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor. Bahattin Şimşek’in yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Ankaragücü-Kasımpaşa ilk 11’ler:

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kevin Malcuit, Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Matej Hanousek, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Tasos, Ali Sowe
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Mortadha Ben Ouannes, Aytaç Kara, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Mamadou Fall, Mounir Chouiar, Stephane Bahoken

 

 

Alaturka Online
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