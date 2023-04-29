Ankaragücü-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (İlk 11’ler)

Ankaragücü, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Giresunspor galibiyeti sonrası Hatayspor’dan hükmen 3 puan alan Başkent ekibi, 12. sırada. 34 puanı bulunan Tolunay Kafkas’ın öğrencileri, evinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Trabzonspor galibiyeti sonrası düşüşe geçen ve son 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan Paşa, 33 puanla 14. basamakta. Ateş hattından kurtulmak isteyen Kemal Özdeş’in ekibi, zorlu deplasmanda kötü gidişatını durdurmaya çalışacak.
Ankaragücü-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bu akşam Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Ankaragücü-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Kasımpaşa ilk 11’ler:
Ankaragücü: Gökhan Akkan, Kevin Malcuit, Atakan Çankaya, Nihad Mujakic, Stelios Kitsiou, Matej Hanousek, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Tasos, Ali Sowe
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Mortadha Ben Ouannes, Aytaç Kara, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Mamadou Fall, Mounir Chouiar, Stephane Bahoken