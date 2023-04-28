Ankaragücü-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11’ler)

Ankaragücü, Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Giresunspor galibiyeti sonrası Hatayspor’dan hükmen 3 puan alan Başkent ekibi, 12. sırada. 34 puanı bulunan Tolunay Kafkas’ın öğrencileri, evinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Trabzonspor galibiyeti sonrası düşüşe geçen ve son 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan Paşa, 33 puanla 14. basamakta. Ateş hattından kurtulmak isteyen Kemal Özdeş’in ekibi, zorlu deplasmanda kötü gidişatını durdurmaya çalışacak.
Ankaragücü-Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Yarın Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Ankaragücü-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Bahattin Şimşek’in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Kasımpaşa muhtemel 11’ler:
Ankaragücü: Gökhan, Mujakic, Atakan, Malcuit, Taylan, Diack, Hanousek, Kitsiou, Zahid, Emre, Ali Sowe
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Donk, Ouanes, Tirpan, Malsa, Eysseric, Chouiar, Fall, Koita