Ankaragücü maçı sonrası İrfan Can Kahveci: Taraftarlarımız arkamda durdu

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ankaragücü’nü son anda gelen gollerle 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’de sonradan oyuna giren isimlerden İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuna girerken önce tepki sonra destek gören İrfan Can Kahveci, “Tek şey söylemek istiyorum bugünle ilgili. Bugün belki ilk golde topu kaptırıp hata yaptım ama taraftarlarımız o hatadan sonra benim arkamda durdular ve bağırmaya devam ettiler. Lütfen sezon sonuna kadar tüm takımın hep arkasında durmaya devam etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.