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15 Nisan 2023
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Ankaragücü maçında Fenerbahçe’ye ilk 45’te geçit yok! 2 direk, bir çizgiden çıkarılan top…

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray’ın zorlu maçta Kayserispor’u 6-0 yenmesinin ardından Sarı-Lacivertliler’den de beklenti büyüktü. Hem puan farkının açılmaması hem de psikolojik olarak Aslan’ın gerisine düşmemek adına Kanarya da mücadeleye hızlı başladı.

Şık şut, şık kurtarış

8’de Arda Güler ceza alanı dışından uzak köşeyi düşündü, Gökhan adeta poz verircesine vuruştaki benzer şıklıkta topu kornere çeldi. Korneri Arda kullandı, ceza alanı içinde Samet Akaydın kafayı vurdu, Kitsiou çizgiden çıkardı. Bu dakikanın ardından Fenerbahçe adeta oyunu rakip sahaya yıktı.

Arda herkesi geçti, Gökhan’a takıldı!

41. dakikada 41 numaralı formasıyla Attila Szalai bu kez kafa vuruşunda üst direğe takıldı. 44’te Arda çalımlarla ceza alanına girdi, üç savunmacıdan sıyrılan 18 yaşındaki yıldız karşı karşıya kaldığı Gökhan’ı geçemedi. 45’te ise yine Arda korneri kullandı, bu kez Samet penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, o da direğe takıldı!

Kanarya taraftarı önünde oldukça üstün oynadığı ilk yarıda topu çizgiden geçiremedi, direkler de gole izin vermedi.

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