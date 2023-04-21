Ankaragücü, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü’nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.
TFF’den yapılan açıklamada “MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 20.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.