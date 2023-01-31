Ankaragücü resmen açıkladı: Tolga Ciğerci Bundesliga’ya döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Sezon başında Başakşehir’den transfer ettiği Tolga Ciğerci’nin transferini resmen açıkladı.

Almanya’da dünyaya gelen ve futbola da burada başlayan başarılı oyuncu, 2016 yılında 3 milyon Euro karşılığında Hertha Berlin’den Galatasaray’a transfer olmuştu. İki sene sarı – kırmızılı ekipte kalan Tolga Ciğerci, Ağustos 2018’de bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2021’e kadar sarı – lacivertli forma altında mücadele eden orta saha oyuncusu ardından Başakşehir’in yolunu tutmuştu. Tolga Ciğerci sezon başından bu yana da Ankaragücü’nde forma giyiyordu.

PERFORMANSI

Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig’de 16 maça çıkan Tolga Ciğerci, iki kez gol atmayı başarırken, üç kez de asist yaptı.

ANKARAGÜCÜ RESMEN AÇIKLADI

Tolga Ciğerci, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’e transfer oldu. Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Tolga Ciğerci’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.