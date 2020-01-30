Ankaragücü’ndeki transfer yasağı tek imzaya kaldı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından transfer yasağının kaldırıldığını şu sözlerle açıkladı: “Sevgili Ankaragüçlüler, tranfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun”

Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan Ankaragücü yönetimi, SSK ile de borçları yapılandırdı.

Ankaragücü yönetimi, futbolcu Anton Putsila ile de karşılıklı sağlanan anlaşmanın belgesini de FIFA’ya iletti. FIFA’nın anlaşmayı onayladığı yazıyı kulübe göndermesi sonrası da transfer yasağı kalkmış oldu. Ankara temsilcisi, transfer için ön görüşme yaptığı futbolcularla masaya oturacak.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağını kaldırmak için bugüne kadar yapılan çalışmalar ve toplam borç durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.