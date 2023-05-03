Ankaragücü’nden güçlü proje!

Ankara’da Başkentli çocuklarımızın gizli potansiyellerini ortaya çıkarmalarına zemin hazırlayacak, bilimsel yaklaşımla hazırlanan futbol projesi hayata geçiyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca projeye dair detayları paylaştı.

“Dünyanın en çok izlenen ve en çok sevilen sporu futbol. Özellikle çocuklar, futbola karşı güçlü duygular besliyor. Tutukları takım ya da model aldıkları futbolcular gibi, dünya yıldızı olmak istiyorlar” diyen Koca, “Ancak ,maalesef çocuklarımız bu hayallerini ve isteklerini gerçekleştirecek bir sistemin içerisinde yaşamıyor. Çocuklarımızı doğru zamanda, doğru yere kanalize edecek güçlü bir sistemin olmaması hem onlar hem de ülke geleceğimiz için sorunlu bir konu. Bu yön eksikliği, sadece çocuklar ve aileler için değil, kulüp yönetimlerinin altyapılarına bakış açılarında da görülüyor. Çocuklarımızın, futbol oynama isteği çerçevesinde, futbolda yeteneklerini keşfedecek, kalıcı, bilimsel veriler ışığında, sistematik ve özgün programlara ihtiyaçları olduğunu bildiğimiz için ciddi, titiz bir çalışma yaptık” dedi ve ekledi:

‘Kız çocukları için de…’

“Kız ya da erkek çocuklarının, spordan/futboldan en iyi şekilde yararlanması, onların keşfedilmesi ve öğretme sürecini doğru bir şekilde planlanması gerekiyordu. Akademisyen hocalarımızın programın içerisinde yer aldığı bu proje; ilk etapta erkek çocuklara yönelik başlayacak ve ümit ediyorum ki en kısa zamanda kız çocuklarımız için de hayata geçecek. Ankaragücü kulübü olarak, altyapı koordinatörümüz Sayın Ümit Turmuş liderliğinde güçlü bir altyapı kurduk. Kulübümüzün ve Türk futbolunun yıldızları buradan yetişecek. Hedefimiz Ankara’dan başlamak, Türkiye’ye bakmak. İstiyoruz ki; hem çocuklarımız kendisini keşfetsin, hem de gelecek vadeden yetenekleri biz keşfedelim.”