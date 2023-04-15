Ankaragücü’nden sert açıklama

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Önde olduğu maçta 2-1 yenilen Ankaragücü, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz;

Müsabakadan 24 saat önce Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yaptığı kamuoyu açıklamasının hakemlerin tarafsız yönetimine etki edebileceği noktasında kaygılarımız vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı VAR kayıtları sonrası kızağa çektiği sabıkalı bir hakemin, bu maça atanması endişemizi artıran bir diğer unsurdu.

Maç sonunda bu kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu Türk futbol kamuoyu ile birlikte gördük.

Spor Toto Süper Lig’inin kulüplerden bağımsız yazılmış bir senaryosu olduğundan artık eminiz. Bizler de bu filmin sadece oyuncular-ırz.

Senaryo o kadar basit ki, izlerken filmin nasıl biteceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz.

Biz bu açıklamayı, 15.04.2023 saat 14.06’da kaygılarımızda yanıldığımızı umarak zaten sizin için hazırlamıştık.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.