Ankara Keçiören’de, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar, Kurban Bayramı’nda et yardımı bekleyen iki çocuk annesi bir yurttaşın mesajını açıkladı. Mesajda, “Hiç kimse pay vermedi, bilgin olsun. Çocuklarım et yiyemedi. Caminin orada bekledim biraz. Belki cami verir diye, vermedi kimse” denildi. TAMER ARDA ERŞİN – ANKA HABER AJANSI BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ankara #muhtar #keçiören #haber #din #dinbezirganları #ekonomi #kurbanbayramı #et #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ankaralı muhtar telefonuna gelen acı mesajı ifşa etti! “Din bezirganları nerede?”