Ankaralı şoförler meydanlara indi, zamlara isyan ettiler! “Ekmeğe muhtaç kaldık! Artık yeter!”

Ankara’da özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan otobüs ve dolmuş şoförleri akaryakıt zamları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine en az “10 TL” zam yapılmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar, “Hem belediyeyi hem de vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan inşallah esnafımızın problemini çözeceğiz. Esnaf arkadaşlarımıza da inşallah hayırlı bir haber vereceğiz” dedi.