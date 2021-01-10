Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor

ANKARA (AA) – Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasara ilişkin inceleme sürüyor.

Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve diğer ilgililer, depremin ardından ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ne geldi. Heyet, burada depremin ardından bazı binalarda meydana gelen çatlaklarla ilgili mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Başkan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 57 mahallesinin bulunduğunu ve tüm muhtarlarla irtibat kurulduğunu belirterek, "Bazı binalarda çatlaklar var. Devletimiz tüm imkanlarla sahada. Kolluk kuvvetleri aracılığıyla bilgi almaya devam ediyoruz. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi gelmedi. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depremi hisseden mahalle sakinlerinden Ayşe Koç ise yatmak için hazırlandıklarını anlatarak, "Bir anda sallanmaya başladık. Çok hissettik, çok korktuk." diye konuştu.

Öte yandan deprem Ankara'nın merkez ilçelerinde de hissedilirken, bazı vatandaşlar korkudan sokağa çıktı.