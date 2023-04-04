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3 Nisan 2023
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Ankara’nın nabzı SÖZCÜ TV’de

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye seçime doğru geri sayımını sürdürürken SÖZCÜ TV, siyasetin nabzını tutmaya devam ediyor.

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek’in birlikte sunduğu ‘Başkent Kulisleri’ önemli konuklarıyla Ankara’da yaşanan siyasi gelişmeleri masaya yatırıyor.

En sıcak gündem maddeleri çarpıcı yorumlarla değerlendiriliyor. Bu akşamki programın konukları; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Op. Dr. Turhan Çömez ve Emekli Müftü Ahmet Okutan olacak.

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