Ankara'nın tıbbi atıkları elektrik ve gaza dönüştürülüyor

ANKARA (AA) – MUHAMMED NURİ ERDOĞAN – Ankara'da uzman ekiplerce büyük bir titizlikle toplanıp imha edilen tıbbi atıklardan, elektrik ve gaz enerjisi elde ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı tıbbi atıkları toplayan personel, koruyucu kıyafetleriyle tıbbı atıkların bulunduğu yerlerin radyasyon ölçümünü yapıyor.

Daha sonra ekiplerce araçlara yüklenen tıbbi atıklar, Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesisi'ne götürülüyor ve burada aşamalı olarak imha ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkentte günlük ortalama 25 ton, yıllık 8 bin 500 ton civarında tıbbi atık çıktığını belirtti.

Bu atıkları üç vardiya sistemiyle 13 araç ve teknik yeterliliğe sahip, düzenli olarak eğitimden geçirilen 150 personel ile topladıklarını aktaran Aslan, "Toplanan bu atıklar, ITC Sincan Tehlikeli ve Tıbbi Atık Tesislerinde Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde 'nihai tek gerçek imha' metoduyla gazlaştırma-yakma tesisinde termal yolla 1100 derece sıcaklıkta minimum 2 saniyede yakılıyor. Bu sayede atıklar, hem elektrik-gaz enerjisine dönüştürülüyor hem de imha ediliyor." dedi.

Aslan, Sincan'daki tesisin Türkiye'nin en büyük kapasiteli tehlikeli ve tıbbi atık bertaraf tesisi olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de tüm tıbbi atıklarını yakarak gerçekten imha eden, evsel ve tıbbi atıkların geri kazanımı, bertarafı ve ıslahı konusunda en başarılı belediyelerden birisiyiz." ifadesini kullandı.