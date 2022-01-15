Ankara’nın Yerkel inadı Almanya’da tartışma yarattı

Soma faciasını protesto eden madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’in Frankfurt’a Ticaret Ataşesi atanması krize dönüştü. Ankara, Yerkel kararında diretirken Berlin’in sorun çıkarmaması için Yerkel görevi devraldıktan sonra “işe başladığı“ bilgisinin verilmesi planlanıyor.

Ali GÜLEN

Soma’da 2014 yılında 301 kişinin öldüğü maden faciası sonrası protestocu madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeleyen dönemin Başbakanı Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na atanması, uluslararası skandala dönüştü.

Ankara- Berlin hattında kriz yaratan olayda Ankara’nın direttiği, Almanya’nın ise “Karışmayız ama gelmezse iyi olur“ mesajı ilettiği bildirildi.

ALMANYA MESAJINI VERDİ

Almanya’nın rahatsızlığını hissettirmesiyle, yaklaşık bir ay önce gerçekleşen atama “askıda kaldı”.

Yerkel’in bir süre önce Frankfurt’a geldiği, çocuğunu doktora götürdüğü ve ev baktığı belirtilirken, mevcut ataşe Tansu Günendi’ye “görevinin sona erdiği“ bildirildi. Günendi’nin bu ay sonuna kadar odasını boşaltması bekleniyor.

Gönendi’nin 4 yıla yaklaşan görev süresinin uzatılabileceği belirtiliyordu ama bu uzatma olmadı.

GÖREV YAZISI BEKLENİYOR

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin atama kararının ardından Yerkel’in göreve başlamasıyla ilgili resmi yazının gelmediğini duyurdu.

Konu, Yeşiller partisinden Hesse Eyaleti Ekonomi ve Tarım Bakanı Tarek Al-Wazir tarafından başkent Wiesbaden’daki eyalet hükümetine soruldu. Eyalet hükümeti, “Şu anda yetki alanımızda değil. Dışişleri’ne sorduk“ cevabını verdi.

ÖNCE İŞBAŞI SONRA BİLDİRİM

Tepkiler sürerken, bu hafta gelmesi beklenen “göreve başlayın“ talimatı bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı‘nın teklifi, Dışişleri Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile çıkan kararla ilgili bildirimin, Alman Dışişleri’ne Yerkel’in göreve başlamasından sonra yapılabileceği de öğrenildi.

Bu durumda Yerkel, Almanya’da diplomatik skandala karışmadığı ya da suç işlemediği için göreve başlayabilecek. Olası akredite sıkıntısı da aşılmış olacak.

ANKARA VE BAŞKONSOLOSLUK SESSİZ

Almanya “işe başladığı bilgisinin gelmediğini“ duyururken, Ankara’dan bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği ve Frankfurt Başkonsolosluğu da sessizliğini koruyor.

Bir yalanlama gelmese de, “Yerkel’in çocuğunun tedaviye ihtiyacı var“ yönündeki açıklamanın atamayı doğruladığı belirtiliyor.

ATAMA KARARI BOŞUNA ARANIYOR

Türk-Alman basını Ankara ve Frankfurt’ta atama kararını arıyor, ancak ataşelerin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlanmıyor.

Bunlar için bir liste de bulunmuyor. Atanma kararlarını bazen ataşeler bile göremiyor. Sadece kendilerine gelen, görevlendirme yazısı ile kararı öğrenebiliyorlar.

OLAY YİNE GAZETELERDE MANŞET OLDU

Alman basını, SÖZCÜ’nün ortaya çıkardığı akıl almaz atamayı manşetlerine taşımaya devam ediyor.

Bild gazetesi, “Bu tekmeci Ataşe oluyor“ manşeti attı.

Die Zeit, FAZ, Frankfurter Rundschau gibi büyük Alman gazeteleri ve ARD-ZDF gibi devlet televizyonları, Yerkel’in Frankfurt’a gelmesini istemeyen Türk ve Almanların yaptığı eyleme geniş yer verdi.

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