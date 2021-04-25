Ankaraspor-Bandırmaspor maçının ardından

ANKARA (AA) – TFF 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yenmesine rağmen küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'da teknik direktör Mehmet Ak, ligi en iyi şekilde bitirmek istediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Ak, "Galip geldiğimiz için sevindik ama günün sonunda lige veda ettik. Kalan iki maçı da en iyi şekilde oynayıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Başkent ekibinin teknik direktörü, son 5 haftada 10 puan almalarına, bu maçlardaki kazanma arzularına dikkati çekerek, "Karşımızda iyi oyunculardan kurulu bir Bandırmaspor vardı. Bu oyuncuların son 5 haftadaki mücadelesi, kümede kalma arzusu ve isteği gerçekten takdire şayandı. Şu anda yapacak bir şey yok. İki maçımız kaldı, onları da en iyi şekilde değerlendirip ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Üzgünüz, önümüze bakacağız, 2 maçımız var. Ankaraspor'a yakışır şekilde ligi tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

– Sözeri: "Ankaraspor'u tebrik ediyorum"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bireysel hatalarla maçı kaybettiklerini, bunun altında yatan nedenin hedefsizlik olduğunu belirtti.

Sözeri, "Ne aşağı ne yukarı hedefimiz kalmadığı için oyuncuları motive etmek kolay olmuyor. Saha içinde güzel organizasyonlar yapıyoruz, hatta güzel goller atıyoruz ama sonuca baktığınız zaman haftalardır her maçta bir oyuncumuz bireysel hata yapıyor. Bu seviyede bu kadar hata olmaz." diye konuştu.

Aynı hataların tekrarlanmasına çok şaşırdığını kaydeden Sözeri, "İyi performans gösteren oyuncularımız da var, görünüyor zaten. İki hafta sonra lig bitiyor, seneye yeniden herkes transferini yapacak, çok zor bir lig bizi bekliyor. Bu senenin yatırımını şimdiden yapacaksınız ki gelecek seneye umutlu bakalım. Maç kazanmamız önemli ama kaybediyoruz. Bireysel hatanın da dünyada çözümü yok." ifadelerini kullandı.

Sözeri, "Herkes yaptıklarıyla yapmadıklarıyla değerlendirilecek. Ankaraspor'u tebrik ediyorum, bırakmadılar, sonuna kadar devam ettiler ve 3 puana ulaştılar." şeklinde görüş belirtti.