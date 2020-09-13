Ankaraspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) – TFF 1. Lig temsilcisi Ankaraspor, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
Sezona Eskişehirspor karşısında aldığı galibiyetle başlayan başkent ekibinde önceki gün maçta forma giyen oyuncular masaj yaptırıp dinlenirken, antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
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