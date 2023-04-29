Ankara’yı sarsan ikinci cinayet! Eski MHP’li isim öldürüldü

Ankara Çankaya’da 30 Aralık’ta gerçekleştirilen Sinan Ateş cinayetinin ardından seçime günler kala eski bir MHP’li isim daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

MHP Ankara Eski İl Yöneticisi Ferhat Özcan, Pursaklar’da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Özcan, işyerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İddiaya göre Ferhat Özcan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından vuruldu. Cinayet şüphelisi olarak MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mehmet Ersin Ekinci ve öldürülen Ferhat Özcan

Olayla ilgili polis soruşturması sürerken; iddialara göre ikili arasında husumet olduğu ve Ekinci ile kendisine ait işyerine İYİ Parti afişi asan Özcan’ın tartışma yaşaması üzerine silahlı saldırının gerçekleştiği belirtildi. Özcan’ın cenazesi memleketi Çankırı’ya defnedildi.

SİNAN ATEŞ’İ PAYLAŞMIŞTI

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de uğradığı silahlı saldırıyla öldürülmüştü. Özcan’ın sosyal medya hesaplarında Sinan Ateş’i de paylaştığı görüldü.