Anket: Trump, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in adayı olmaya yakın

ABD’de 2024 seçimleri öncesinde yapılan yeni bir anket, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak Donald Trump’ı destekleyeceğini ortaya koydu. Ankete göre, Trump, diğer adaylara oranla oldukça ileride…

ABD’de Harvard CAPS/Harris tarafından yapılan ve The Hill’de yayınlanan yeni bir anket, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’de popülaritesini koruduğunu gösterdi.

Yapılan ankette, 2024 başkanlık seçimlerindeki muhtemel Cumhuriyetçi aday adayları arasında Eski Başkan Donald Trump tekrar açık ara birinci çıktı.

Anketin ikinci sırasında ise Florida Valisi Ron DeSantis yer aldı.

TRUMP AÇIK ARA BİRİNCİ OLDU

Trump, oyların yüzde 57’sini alarak açık ara birinci olurken, DeSantis oyların yalnızca yüzde 12’sini alabildi. Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Mike Pence ise yüzde 11 oranında oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

Olası Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının oranları ise oldukça düşük kalırken, iki haneli orana ulaşamadı.

Trump’ın tekrar seçime girmemesi halinde katılımcıların yüzde 30’u DeSantis’i destekleyeceklerini belirtirken, bu noktada Mike Pence aday olsun diyenlerin oranı yüzde 24 oldu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Teksas Senatörü Ted Cruz ise oyların yüzde 14’ünü aldı.

Daha önce ABD’de yapılan anket sonuçları da Trump’ın hali hazırdaki ABD Başkanı Joe Biden’a karşı önde gittiğini ortaya çıkarmıştı.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2024 seçimleri için resmi olarak adaylığını açıklamasa da sık sık yeniden aday olacağını ima eden paylaşımlar yapıyor.

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