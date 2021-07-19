Anne Hathaway’in eski sevgilisi yıllar sonra ayrılıklarını anlattı: Tutuklandıktan sonra beni hiç aramadı

The Daily Mail’e, “O gece Annie, Los Angeles’tan beni aradı. Eve ne zaman geleceğini söylemek için 10 dakika telefonda konuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam, Annie’nin son sözleri ‘Seni sonsuza kadar seviyorum’du ve görüşmeyi sonlandırdık. Bu konuşma, 24 Haziran 2008’de sabah saat 2’de gerçekleşti. Saat 6’da tutuklandım ve Annie ile bir daha hiç konuşmadım.”

Oscar ödüllü aktris ve İtalyan iş insanı, 2004 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla bir akşam yemeğinde tanıştıktan sonra dört yıl birlikte oldu. Savcılar, Follieri’yi üst düzey bir Vatikan yetkilisi olarak kendini tanıtıp emlak yatırımcılarını 6 milyon dolara kadar dolandırmakla suçladı. Hatta Bill Clinton’ın da dolandırıldığı konuşulan ve Hathaway sayesinde Hollywood’a giren Follieri, suçunu kabul etti ve yaklaşık beş yıl parmaklıklar altında kaldı. Ayrıca follieri’nin Amerika’ya girmesi de yasaklandı.

Follieri, Hathaway için”Sanırım bir iş kararı verdi. Kariyerini kurtarmanın daha önemli olduğuna karar verdi. Öfkeli değilim ama incindim” dedi.

43 yaşındaki Follieri, eşi Konstantina ile aşkı yeniden buldu. Hathaway ise 2012 yılında Adam Shulman ile evlendi. Çiftin, Jonathan ve Jack adında iki oğulları var.

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