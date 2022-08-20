Anne vahşeti! 20 günlük bebeğini döverek öldürdü

Kırşehir’in Mucur ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne, 20 günlük çocuğunu döverek öldürdü.

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları, iddiaya göre, M.A.’yı annesi Z.A. dövmeye başladı.

KOMŞULAR ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE EVE GİTTİ, VAHŞETİ GÖRDÜ

Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi. DHA

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