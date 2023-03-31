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31 Mart 2023
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Anne ve 3 yaşındaki oğlu ölü bulundu

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Muhsin ve Merve Erten çifti, 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyorlardı. Eve döndüğünde, Muhsin Erten, oğlunun ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Ancak, sağlık ekipleri, Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini tespit etti. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten’in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.

Aile yakınları olayın ardından eve akın etti ve bazıları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, anne ve oğlunun ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cesetleri Adli Tıp Kurumu’na gönderdiler. Bina görevlisi ise, genç kadını ve oğlunu en son öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü ifade etti. (DHA)

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