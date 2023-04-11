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11 Nisan 2023
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Anne ve babası öldüğünü fark etmemişti… Mehtap’ı kimse almadı

Alaturka Online
Alaturka Online

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan 1 çocuk annesi Ayşegül Talay, 8 Nisan günü öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyip yardım istedi.

Ekipler, adrese giderek, kapıyı kırıp açtı. Evden kötü koku geldiğini fark eden ekipler, içeride hareketsiz yatan bebeği görünce durumu polise bildirdi.

Eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık olduğu belirlenen bebeğin öldüğü tespit edildi.

Uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirlenen anne Ayşegül Talay gözaltına alındı. Adının Mehtap olduğu öğrenilen bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

‘BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM’

Emniyetteki ifadesinde eşiyle birlikte uyuşturucu kullandıklarını kabul eden Talay, “Sabah evden dışarıya çıkmıştım. Anahtarı unuttuğumu fark ettim. İçeriye giremedim. İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Talay tutuklandı.

CENAZEYİ TESLİM ALAN OLMADI

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesini henüz teslim alan olmadı.

Mehtap’ın anne ve babasının uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle aileleriyle görüşmedikleri, bu nedenle cenazeye sahip çıkan kimsenin olmadığı ileri sürüldü.

Uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu belirlenen bebeğin babası Suat Talay’ın aranıyor. (DHA)

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