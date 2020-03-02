Annelere ücretsiz ulaşım kartı için son karar Sayıştay’ın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 16 Ocak’ta belediye meclisinde 4 yaş ve altı çocuğu olan 1 milyon 160 bin annneye ulaşımın ücretsiz olması için alınan kararı Sayıştay’ın görüşüne sundu.

KARARIN UYGULANMASI İÇİN SAYIŞTAY’DAN YANIT BEKLENİYOR

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Onur Demir’in imzasıyla Sayıştay Başkanlığı’na sunulan raporda, şu ifadeler yer aldı:

* 16.01.2020 tarihli İBB Meclisi kararıyla, annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, İstanbul’da 4 yaş ve altında olan yaklaşık 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve 5393 sayılı Kanunun 75/1-a maddesi uyarınca hizmet alınan toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların Belediye bütçesinden karşılanması hususu Sayıştay’ın olumlu görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

* Söz konusu Meclis Kararının uygulamaya başlayabilmesi ve gereğinin yapılabilmesi için görüşlerinizin bildirilmesi hususunu arz ederim.

ONGUN: BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul’da 4 yaş ve altı 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerine ulaşımın ücretsiz olması için aldığımız Meclis kararının uygulanması için 16 Ocak’tan beri Sayıştay görüşü beklenmektedir. Anneler adına önemsediğimiz bu vaadin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz” dedi.