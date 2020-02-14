Annesi çekiciyle kaldırılan araçtan düşmüştü! Talihsiz kadına bir şok daha

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol’la fatura yatırmak için evinden çıktı.

Hukukçular Sitesi önünde aracını park eden Çingi, annesini araçta bırakıp fatura merkezine girdi. Bu sırada park halindeki aracın başına gelen bir çekici aracı yüklemek istedi. Arka koltukta oturan ve çekici sürücüsü ile araçtaki polise sesini duyuramayan yaşlı kadın, araç içerisinde panik yaşadı. Araç çekiciye yüklenirken kapıyı açıp araçtan inmek isteyen Leyla Çetinkol da bir anda yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak kısmında çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Çetinkol’un kızının evine ise olay günü yaşlı kadının içerisinden düştüğü aracın durak önüne park edilmesinden dolayı postane aracılığıyla trafik cezası geldi. İkinci şoku yaşayan Çiğdem Çiğci ise gözlerine inanamadı.

“O GÜNKÜ OLAYIN CEZASI GELİNCE ŞOKA GİRDİM”

Çiğci, “Sabahleyin annemle kahvaltı yaparken postacı geldi zile bastı. Abla trafik cezan var dedi. Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim. Ben çok sinirlendim. Annem de çok sinirlendi. Biz böyle bir olayı yaşamışız bir aydır mahvolmuşuz bir de üstüne üstelik eve ceza yollanıyor. Gerçekten çok sinirlendim inanamadım böyle bir şeye” dedi.

“GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUM”

Yetkililere seslenen Çiğci, “Para önemli değil bakın para önemli değil ben bu parayı ödeyemeyecek durumda değilim. Her türlü bu parayı öderim. Bu yapılan haksızlığın üstüne eve ceza gelmesine biz çok sinirlendik ve çok üzüldük. Gereken kurumlara şunu söylemek istiyorum. Bana böyle bir cezanın gelmesi çok saçma ve çok üzücü bir durum. Bu konuyla yakından ilgilenmelerini istiyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum” diye konuştu. (İHA)