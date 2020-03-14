Annesinden öğrendiği böreklerle 62 yaşında kadın girişimci oldu

ANKARA (AA) – HÜSEYİN YİĞİNER – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan Selma Temizer, annesinden öğrendiği börek ve çörekler sayesinde 62 yaşında iş yeri açarak, aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Bir kurumda muhasebe elemanı olarak çalışan kızının desteğiyle börek, çörek imalathanesi açan Temizer, eşiyle birlikte 2 ev kadınına da iş imkanı sundu.

Çalışmaya başladığından beri kendisini mutlu ve huzurlu hissettiğini anlatan Temizer, AA muhabirine, "Torunları büyüttükten sonra evde yapacak iş kalmayınca bu iş kendimize bir meşakkat oldu. Hem kendimiz için gelir kaynağı hem de geleneksel el ürünlerimizin kuşaklar boyunca devam edebilmesi için böyle bir yola girdik." dedi.

Yaptığı ürünlerin herkes tarafından beğenildiğini ve bundan dolayı isteyerek, severek işini sürdürdüğünü dile getiren Temizer, sabah 6.00’da açtığı iş yerinde ürün yetiştirmekte zorlandığını söyledi.

Yaptığı lezzetli hamur işleriyle, kısa sürede müşterilerin beğenisini kazanan Temizer, eşiyle birlikte çalışmanın da kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Bu ürünleri yapmayı annemden öğrendim. Annem çok güzel yapardı. Evde misafirlerimize, kendimize ve komşulara yapıp ikram ediyordum. Komşularım ve yakınlarım hep söylerdi, 'Çok güzel yapıyorsun, bir yer açıp yapsan da parayla alsak.' diyorlardı. O yıllarda çocukları, sonra torunları büyüteyim derken çok imkan olmadı. Yaklaşık 8 ay önce kızımla otururken,'Anne, yaptıkların çok beğeniliyor. Bir yer açsak da yapsan olmaz mı?' dedi. Ben de 'Olur' dedim ve o şekilde bu iş yerini açtım. Kendi işini yapmak isteyen, ayaklarının üzerinde durmak isteyen bütün hanımların iş hayatına dahil olmasını isterim."

"Keşke daha önce başlasaydım" diyen Temizer, kızına da hafta sonları mesleği öğretmeye çalıştığını ifade ederek, ömrü ve gücü yettiğince işini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Temizer'in eşi Mustafa Temizer de emekli olduktan sonra evde vakit geçirmekte zoranınca eşine destek olduğunu böyledi.

Eşinin iş yeri açmasına sevindiğini belirten Temizer, "Kendisine yardımcı oluyorum. Getir götür işleri, pişirme ve satış işlerini ben yapıyorum. Severek yapıyoruz ve çok mutluyuz. Özellikle yakınlarımız da bizden daha çok mutlular. Daha önce eve geldikleri zaman hanımın yaptıklarından yiyebiliyorlardı. Şimdi istedikleri her zaman ürünlerden alabiliyorlar. Her zaman da dua ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Annesinin yaptığı ürünlerin ilçede sevildiğini ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını anlatan Nihal Özdemir, ''Küçüklüğümüzden itibaren annelerimizin özenle yaptığı çörek ve börekleri evimizde ağırladığımız misafirlere sunardık. Herkes tarafından çok beğeniliyordu. Günlerde ve iş yerine götürdüğümde herkes beğeniyordu ve para karşılığında istemeye başladılar. Daha sonra bu lezzetin daha geniş kitleye hitap etmesi gerektiğini düşündüm ve anneme bir yer açmasını tavsiye ettim. O da sağ olsun yaptı ve iyi ki açmışız. Hem kendileri için bir gelir kaynağı oldu hem de geleneksel yemeklerimizin kuşaklara aktarılması için çok faydalı oldu.’’ diye konuştu.