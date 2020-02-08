Annesine silah çeken babasını öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’ndeki bir apartmanın dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Ü. (40) eve alkollü gelerek eşi S.Ü. ile kavga etti. Hakan Ü., kavga sırasında yanındaki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu.

Bu sırada araya giren oğulları M.Ü. (15) ise tabancayı Hakan Ü.’nün elinden almak istedi. Baba oğlu arasında çıkan arbedede silah bir anda ateşlendi. Başından vurulan baba, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Ü.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakan Ü.’nün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, oğlu M.Ü. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, baba Hakan Ü.’nün uzun yıllardır alkol problemi olduğu, eşi ve oğluna şiddet uyguladığı da ileri sürüldü. (DHA)