Annesini döven ağabeyini öldürdü, ilk celsede beraat etti

Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda, lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki T.S, annesi Gülhatun S. (56) ile kavga eden ağabeyi Ali Kenan S.’yi (31) ayırmaya çalıştı.

Ancak ağabeyinin “Bu kadını öldüreceğim” diye bağırıp yumruk atmaya başlaması üzerine annesinin çığlıklarına dayanamayan 17 T.S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyine saldırdı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır şekilde yaralana Ali Kenan S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. T.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK CELSEDE BERAAT

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan T.S., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya katılan katılan anne, küçük oğlunun kendisini kurtarmak için elini kana buladığını belirterek, “Oğlumu kurtarın” dedi.

Tutuklu yargılanan T.S. de yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu anlatarak, ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve annesine zaman zaman para almak için şiddet uyguladığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, T.S.’nin ağır tahrik altında ağabeyini öldürdüğünü ve 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, olayın nefsi müdafaa olduğuna oy çokluğu ile karar vererek lise öğrencisi T.S.’nin beraatına karar vererek tahliye etti.